Представлен первый 5G-процессор Snapdragon для бюджетных смартфонов

В Qualcomm говорят, что создание 5G-платформы в серии Snapdragon для бюджетных смартфонов сделает сети пятого поколения доступными для более чем 2 млрд пользователей по всему миру.

Snapdragon 690 поддерживает съёмку видео в качестве 4K HDR, разрешение 192 Мп для фото и дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Процессор содержит функциональные модули Qualcomm AI Engine пятого поколения и ускоритель Hexagon Tensor Accelerator, которые позволят смартфону эффективно работать с алгоритмами искусственного интеллекта. Платформа Snapdragon 690 включает в себя CPU Qualcomm Kryo 560 на базе микроархитектуры Cortex-A77 (а она используется в топовом Snapdragon 865), который обеспечивает 20-процентный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. Рендеринг графики с новой платформой происходит на 60% быстрее благодаря GPU Adreno 619L.

Смартфоны на базе Snapdragon 690 поступят в продажу во второй половине 2020 года.