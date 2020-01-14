Представлен первый доступный 5G-смартфон главного конкурента Xiaomi

Работает аппарат на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным 5G модемом. Смартфон поддерживает автономную и неавтономную сетевые архитектуры SA и NSA.

В пресс-релизе компании сказано, что вместе с realme X50 5G была представлена и фирменная оболочка realme UI, которая должна обеспечивать лучшее энергосбережение.

Стоит отметить, что премьера смартфона в других странах состоялась неделей раньше. Благодаря этому мы знаем, что новинка получила экран диагональю 6,57 дюйма, разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Помимо датчика на 64 Мп в основной камере смартфона есть ещё три сенсора — на 12, 8 и 2 Мп. Селфи-камера у аппарата двойная. Смартфона имеет аккумулятор ёмкостью 4200 мАч и поддерживает быструю зарядку стандарта VOOC 4.0.

Предполагается, что стоимость realme X50 5G составляет $550 за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.