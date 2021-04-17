Представлен первый электромобиль с автопилотом Huawei

Цены на автомобиль без автопилота начинаются с $38 629. А вот с уже установленным автопилотом разработки Huawei — с $59 638.

Сообщается, что электрокар с автопилотом способен сам ездить по дорогам и парковаться. На автомобиле установлены 3 лидара, 6 радаров миллиметрового диапазона, 12 камер и 13 ультразвуковых радаров. Данные с них обрабатывает процессор Huawei.

Версия электрокара с ПО Huawei может разогнаться до 100 километров в час за 4,2 секунды. Запас хода может достигать 708 километров. Внутри салона электрокара также установлен 21,69-дюймовый экран разрешением 3840 х 720 пикселей. Управление функциями осуществляется через фирменную операционку Huawei HarmonyOS.

На видео ниже можно увидеть, как работает автопилот Huawei: