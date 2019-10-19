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Представлен первый смартфон на новейшем процессоре Snapdragon 865
Его создала малоизвестная компания
В Китае презентовали первый смартфон на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 865. В этом событии есть два интересных нюанса: во-первых, представила устройство не какая-нибудь Xiaomi, а мало кому известная компания 8848. Во-вторых, сам процессор ещё официально не выпустили.
Из-за этого новинка поступит в продажу лишь в следующем году. 8848 — китайский производитель люксовых смартфонов. Его новый смартфон называется Titanium M6 5G. Аппарат получил AMOLED-экран диагональю 6,01 дюйма, 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти, а также 64-мегапиксельную камеру. Кроме того, как следует из названия, устройство будет работать в сетях пятого поколения.
Интересно особенностью 8848 Titanium M6 5G стал сервис личного консьержа. Вместо искусственного помощника китайцы предлагают использовать услуги рального человека. Он сможет, например, забронировать номер в отеле, приобрести билеты на самолёт, заказать столик в ресторане.
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