Представлен первый смартфон на новейшем процессоре Snapdragon 865

Из-за этого новинка поступит в продажу лишь в следующем году. 8848 — китайский производитель люксовых смартфонов. Его новый смартфон называется Titanium M6 5G. Аппарат получил AMOLED-экран диагональю 6,01 дюйма, 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти, а также 64-мегапиксельную камеру. Кроме того, как следует из названия, устройство будет работать в сетях пятого поколения.

Интересно особенностью 8848 Titanium M6 5G стал сервис личного консьержа. Вместо искусственного помощника китайцы предлагают использовать услуги рального человека. Он сможет, например, забронировать номер в отеле, приобрести билеты на самолёт, заказать столик в ресторане.