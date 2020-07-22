Представлен первый смартфон на самом мощном современном процессоре Snapdragon

Устройство работает на платформе Snapdragon 865 Plus с тактовой частотой CPU 3,1 ГГц. Это, по сути, разогнанная Snapdragon 865. Она также поддерживает 5G.

Legion Phone Duel позиционируется как геймерский смартфон. Оснащён AMOLED-экраном диагональю 6,65 дюйма и разрешением Full HD+ (2340 × 1080 пикселей). Частота обновления дисплея достигает 144 Гц.

У аппарата есть два аккумулятора на 2500 мАч в верхней и нижней частях корпуса. Есть также два порта USB Type-C для подзарядки. Устройство можно зарядить на 100% за 30 минут.

Legion Phone Duel имеет выдвижной модуль селфи-камеры сбоку, что делает дизайн смартфона необычным. У основной камеры тут есть два датчика — на 64 Мп и 16 Мп.

Цена устройства пока неизвестна.