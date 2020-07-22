Телефоны
Сегодня 16:06
Представлен первый смартфон на самом мощном современном процессоре Snapdragon
Это новинка от Lenovo
Lenovo представила сегодня первый смартфон на самом мощном современном процессоре Snapdragon. Аппарат называется Legion Phone Duel.
Устройство работает на платформе Snapdragon 865 Plus с тактовой частотой CPU 3,1 ГГц. Это, по сути, разогнанная Snapdragon 865. Она также поддерживает 5G.
Legion Phone Duel позиционируется как геймерский смартфон. Оснащён AMOLED-экраном диагональю 6,65 дюйма и разрешением Full HD+ (2340 × 1080 пикселей). Частота обновления дисплея достигает 144 Гц.
У аппарата есть два аккумулятора на 2500 мАч в верхней и нижней частях корпуса. Есть также два порта USB Type-C для подзарядки. Устройство можно зарядить на 100% за 30 минут.
Legion Phone Duel имеет выдвижной модуль селфи-камеры сбоку, что делает дизайн смартфона необычным. У основной камеры тут есть два датчика — на 64 Мп и 16 Мп.
Цена устройства пока неизвестна.