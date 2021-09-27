Представлен первый смартфон с сервисами Huawei не от Huawei или Honor

В LeTV заявили, что решили использовать Huawei Mobile Services из желания быть открытыми для всех экосистем. HMS идут на телефоне «из коробки».

Стоит отметить, что на смартфоне LeTV S1 используется не только китайское ПО, но и китайские компоненты. В качестве процессора тут выступает Tiger T7510, созданный китайской компанией Unisoc.

К сожалению, LeTV не предоставила полный список характеристик новинки. Известно только, что смартфон оснащён дисплеем разрешением HD+, батареей на 4900 мАч, тремя камерами и сканером отпечатков пальцев. Кроме того, это 5G-модель.

Приедет ли LeTV S1 в Россию, неизвестно.