Представлен первый смартфон со сворачивающимся экраном

Экран просто вытягивается из корпуса. Благодаря этому он может увеличиться с 6,7 до 7,4 дюйма. Интересно, что в развёрнутом состоянии дисплей жёсткий и плоский. Для придания жёсткости использовали специальный тончайший слой Warp Track (всего 0,1 мм). По задумке Oppo, такая конструкция должна быть более удобна для просмотра видеороликов, в играх и в других задачах. Посмотреть, как устроен смартфон, можно на ролике ниже: