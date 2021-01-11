Представлен первый в мире смартфон на дешёвом 5G-процессоре Qualcomm

Смартфон предлагается в конфигурации 6 ГБ + 128 ГБ по цене $262. Пока известно только о его старте продаж в Китае. Скорее всего, смартфон появится и на других рынках.

vivo Y31s похож на другие новые устройства компании дизайном камеры, впервые представленном в линейке vivo X50. Смартфон оснащён экраном диагональю 6,58 дюйма, разрешением 2408 × 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Есть селфи-камера разрешением 8 Мп.

Что касается основной камеры, то она представлена 13-Мп и 2-Мп датчики. Телефон получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой 18-Вт зарядки.