Представлен первый в мире смартфон с двойной 48-Мп селфи-камерой

Основная камера смартфона состоит из датчиков разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп. Во фронтальной помимо 48-Мп используется 8-мегапиксельный сенсор. Сообщается, что селфи-камера может делать видео разрешением 4K.

В качестве аппаратной основы устройства выступает процессор MediaTek Helio G90T. Есть 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Смартфон имеет экран диагональю 6,85 дюйма. Частота его обновления достигает 90 Гц. Infinix Mobile получил аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Смартфон оценён в $219. В России его можно приобрести на AliExpress.