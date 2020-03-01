Представлен первый в мире смартфон с новым типом корпуса

Большинство смартфонов имеют корпусы из поликарбоната, металла или микса из металла и стекла. Как утверждают производители Carbon 1 Mark II, корпус из углеродного волокна ранее не встречался ни у одного подобного устройства. При его создании использовалась технология HyRECM (Hybrid Radio Enabled Composite Materials). Это значит, что углеродные волокна переплетены со специальным композитом, пропускающим радиоволны. Толщина корпуса из такого материала составляет всего 6,3 мм, а весит устройство 125 граммов.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio P90. Carbon 1 Mark II оснащён экраном диагональю 6,01 дюйма, защищённым стеклом Gorilla Glass 6. Постоянной памяти у аппарата 128 ГБ. Основная камера двойная. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 3050 мАч.

Carbon 1 Mark II доступен для предзаказа. Его основная версия стоит примерно $882. Поставки начнутся в июне 2020 года.