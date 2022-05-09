Представлен первый в мире смартфон с процессором Snapdragon 8 Gen 1 и подэкранной камерой

Габариты Axon 40 Ultra такие: 163,2 x 73,5 x 8,4 мм. Вес составляет около 204 граммов. Одной из главных особенностей устройства является его передняя панель. В ней не вырезов, так как 16-мегапиксельная селфи-камера размещена под дисплеем. Кроме того, у дисплея сильно изогнуты края — кривизна в 71 градус.

Сам экран тут характеризуется 6,81-дюймовой диагональю и разрешением Full HD+ 2480 x 1116 пикселей, а также частотой обновления 120 Гц. Axon 40 Ultra работает на мобильной платформе Snapdragon 8 Gen 1. SoC сочетается с оперативной памятью LPDDR5 объёмом до 16 ГБ и хранилищем UFS 3.1 объёмом до 1 ТБ.

Axon 40 Ultra получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. В основной системе камер установлены 64-мегапиксельный главный датчик Sony IMX787 с поддержкой OIS, 64-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 64-мегапиксельный телеобъектив с поддержкой OIS.

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