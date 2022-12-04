Представлен первый в мире смартфон в цвете 2023 года

Согласно пресс-релизу Motorola, Pantone выбирает один оттенок каждый год, "анализируя глобальные тенденции и темы в течение года", учитывая "все аспекты общества, от моды до маркетинга, социальных сетей и даже политики"

Оказывается, Motorola имеет " эксклюзивное партнерство с Pantone в категории смартфонов". И если верить компании, Viva Magenta - это "бесстрашный оттенок, который пишет новое повествование", он "передает, что значит с энтузиазмом сочетать виртуальное и физическое", он "вдохновлен природой и исследован с помощью технологий, открывая многочисленные измерения и новый способ творчества". Да, именно такие формулировки выбрала Motorola в своем пресс-релизе.

Кроме цвета этот смартфон ничем от глобальной версии не отличается, если вам было интересно.