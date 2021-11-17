Представлен первый в мире смартфон в конфигурации 18 ГБ + 1 ТБ

Телефоны
Сегодня в 16:07
1 мин.
Представлен первый в мире смартфон в конфигурации 18 ГБ + 1 ТБНо, к сожалению, только в Китае
Первые смартфоны с 16 ГБ оперативной памяти появились в начале 2020 года. Теперь уже на рынок выходят устройства с 18 ГБ ОЗУ. Таким стал и ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition. Однако у него ещё есть и 1 ТБ хранилища, что делает его уникальным.
Эта модель вышла ограниченной серией. Устройство выпущено в честь запуска миссии «Тяньвэнь-1» на Марс и отправки трёх тайконавтов на станцию «Тяньгун».
Смартфон Aerospace Edition получил 18 ГБ оперативной памяти, а также её можно будет расширить до 20 ГБ с помощью технологии виртуальной памяти.
К сожалению, ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition будет доступен для покупки только в Китае с 25 ноября. Цены пока не были объявлены, но модель должна стоить больше стандартного Axon 30 Ultra, то есть больше $1050 (это стоимость версии 16 ГБ + 1 ТБ).
Источник: GSMArena