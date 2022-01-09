Представлен первый в мире телескопический макрообъектив для смартфонов

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Представлен первый в мире телескопический макрообъектив для смартфоновОт компании Tecno
В ноябре прошлого года компания Tecno представила свою технологию сдвига датчика, которая позволяет стабилизировать изображение. Движение датчика компенсирует вибрации. Теперь компания представила ещё одну инновацию в сфере мобильной фотографии: первый в мире телескопический макрообъектив. Он обещает улучшить не только качество макросъёмки, но и весь опыт съёмки.
Телеобъектив для макросъёмки выдвигается из корпуса, как показано на видео ниже, и позволяет делать снимки крупным планом. При этом к самому объекту не нужно сильно приближаться. Камера предлагает 5-кратный оптический зум Эта технология также позволяет использовать большую диафрагму, что очень важно для хороших фотографий.
Кроме того, Tecno сообщила, что конструкция довольно компактна и не требует большого корпуса. Однако технических подробностей компания не раскрыла.
Tecno также не сказала, когда выйдет смартфон Tecno с новым телескопическим объективом. Но это должно случиться в 2022 году.
Источник: GSMArena