Представлен первый в мире телескопический макрообъектив для смартфонов

Кроме того, Tecno сообщила, что конструкция довольно компактна и не требует большого корпуса. Однако технических подробностей компания не раскрыла.

Tecno также не сказала, когда выйдет смартфон Tecno с новым телескопическим объективом. Но это должно случиться в 2022 году.