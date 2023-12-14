Представлен прочнейший смартфон с двумя экранами, камерами Samsung и ярким фонариком

Представлен прочнейший смартфон с двумя экранами, камерами Samsung и ярким фонарикомBlackview BV9300 Pro
Blackview представила свой новейший смартфон BV9300 Pro. Обладая сертификатами IP68, IP69K и MIL-STD-810H, этот зверь является пыле- и водонепроницаемым смартфоном. 6,7-дюймовый дисплей, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 5, имеет разрешение 1080×2388 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Но это еще не все — дополнительный экран, пишет Gizmochina.
Под капотом у BV9300 Pro находится процессор MediaTek Helio G99 SoC с двумя ядрами Cortex A76 и шестью Cortex A55. Для бесперебойной работы можно выбрать один из вариантов оперативной памяти LPDDR4X объемом 8 или 12 ГБ. Главной звездой является набор камер Samsung: 64-Мп сенсор ISOCEL GW3 сзади и 32-Мп сенсор GD2 спереди.
На чай — фонарик. Несмотря на то, что полная информация о релизе и ценах еще не раскрыта, BV9300 Pro обещает стать востребованным соперником на арене защищенных смартфонов.