Представлен прочнейший смартфон с двумя экранами, камерами Samsung и ярким фонариком

Под капотом у BV9300 Pro находится процессор MediaTek Helio G99 SoC с двумя ядрами Cortex A76 и шестью Cortex A55. Для бесперебойной работы можно выбрать один из вариантов оперативной памяти LPDDR4X объемом 8 или 12 ГБ. Главной звездой является набор камер Samsung: 64-Мп сенсор ISOCEL GW3 сзади и 32-Мп сенсор GD2 спереди.

На чай — фонарик. Несмотря на то, что полная информация о релизе и ценах еще не раскрыта, BV9300 Pro обещает стать востребованным соперником на арене защищенных смартфонов.