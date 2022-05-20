Представлен самый мощный процессор Snapdragon для флагманских смартфонов

Qualcomm заявляет, что улучшила на 30% энергоэффективность и для CPU, и для GPU, а также увеличила на 20% энергоэффективность в задачах искусственного интеллекта. Это, впрочем, не говорит напрямую об автономности.

Компания делает особенный акцент на более стабильной производительности нового чипа. Теоретически он поддерживает определённую тактовую частоту дольше. Конечно, тут всё будет зависеть от того, как производители телефонов будут охлаждать чип.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 будет установлен в смартфонах Asus ROG, Black Shark, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, realme, RedMagic, Redmi, vivo, Xiaomi и ZTE.

Qualcomm сегодня также представила новый Snapdragon 7 Gen 1. Эта платформа, по словам представителей компании, предназначена для геймерских смартфонов и предлагает 20-процентное повышение графической производительности по сравнению с предыдущим поколением и дополнительные функции для игр.