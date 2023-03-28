Представлен самый мощный смартфон линейки Redmi Note 12 — Turbo

Redmi Note 12 Turbo оснащён 6,67-дюймовым OLED-дисплеем, разрешением FHD+, пиковой яркостью 1000 нит, частотой обновления 120 Гц. В системе камер три модуля: на 64 Мп с поддержкой оптической стабилизации (OIS), на 8 Мп со сверхширокоугольным объективом, на 2 Мп с макрообъективом.

Под капотом Redmi Note 12 Turbo установлен процессор Snapdragon 7+ Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ хранилища UFS 3.1. Для отвода тепла имеется система парового охлаждения. Смартфон питается от аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Устройство работает под управлением Android 13 из коробки.

Цены на Redmi Note 12 Turbo начинаются с 1999 юаней (около 22 тысяч рублей по актуальному курсу).