Представлен самый продвинутый смартфон Xiaomi

Xiaomi Mi 11 Ultra получил керамический корпус и вышел в чёрном и белом цветах.

Основная камера смартфона имеет три датчика изображения: 50 Мп + 48 Мп (ультраширокоуголка), + 48 Мп (перископ). В рейтинге камер DxOMark устройство получило первое место. Оно может обеспечивать 120-кратный зум.

При взгляде на Xiaomi Mi 11 Ultra в глаза сразу бросается дополнительный дисплей в блоке камер на задней панели. Компания утверждает, что мини-экран пригодится для селфи.

Смартфон получил основной AMOLED дисплей разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. У Xiaomi Mi 11 Ultra тоже установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, а также есть поддержка беспроводной и проводной 67-Вт зарядки. Устройство, как и Mi 11 Pro, защищено от воды по стандарту IP68. Процессор здесь, конечно, топовый Snapdragon 888.

Цены на Xiaomi Mi 11 Ultra начинаются с 5999 юаней (около 70 тысяч рублей).