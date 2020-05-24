Представлен смартфон Huawei на процессоре стороннего производителя

Он получил название Huawei Enjoy Z 5G. Это первый 5G-смартфон производителя, работающий не на процессоре Kirin. В качестве аппаратной основы у него выступает платформа MediaTek Dimensity 800 5G. Вероятно, благодаря этому смартфон получился недорогим — стартовая цена $238.

Huawei Enjoy Z 5G оснащён экраном диагональю 6,5 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Он имеет тройную камеру, главный датчик которой — 48-Мп. Есть также вспомогательные сенсоры на 2 Мп и 8 Мп. У смартфона есть десятикратный цифровой зум, ночной режим и макро режим. Селфи-камера тут 16-мегапиксельная.

Питает устройство аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.