Представлен смартфон с двумя операционными системами — и обе не Android

В Volla Phone X23 на выбор предлагаются ОС Volla или Ubuntu Touch. Под капотом смартфона установлен чипсет MediaTek Helio G99, также есть 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Устройство питается от большой батареи ёмкостью 5000 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт и беспроводную мощностью 15 Вт

Смартфон оснащён 6,1-дюймовым дисплеем с U-образным вырезом и разрешением 1560 x 720 пикселей. X23 имеет двойную камеру, состоящую из основного модуля на 48 Мп и сверхширокоугольного модуля на 8 Мп. Фронталка тут 16-мегапиксельная.

В настоящее время Volla Phone X23 доступен для покупки в Европе за 522 евро.