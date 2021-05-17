Представлен смартфон с самой большой камерой

Отмечается, что этот датчик больше, чем тот, что применяется в Mi 11 Ultra. Там установлен сенсор Samsung GN2 оптического формата 1/1,12 дюйма.

Что любопытно, самый крупный датчик изображения в Sharp Aquos R6 получил не самое высокое разрешение — 20,2 Мп. В системе камер смартфона также есть модуль 3D ToF. Кстати, в камере используется объектив Leica Summicron.

В остальном характеристики Sharp Aquos R6 тоже вполне флагманские. Он получил процессор Snapdragon 888, изогнутый OLED-экран диагональю 6,6 дюйма, разрешением WUXGA+ (2730 х 1260 пикселей) и кадровой частотой до 240 Гц. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.

Цена смартфона пока неизвестна. Его продажи начнутся во второй половине июня.