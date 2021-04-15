Представлен смартфон сразу с тремя 64-Мп камерами

Система камер новинки включает в себя основной 64-Мп датчик IMX686 с оптической стабилизацией изображения и форматом f/1.6, другой 64-Мп сенсор (f/1.9), ещё один 64-Мп модуль с ультраширокоугольной оптикой, а также перископный модуль с пятикратным увеличением. Камера способна записывать видео в качестве 8K 30 fps.

В отличие от Axon 20 5G, новинка получила не подэкранную фронталку, а вполне обычную — на 16 Мп. Также устройство оснащено OLED-экраном диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 144 Гц, процессором Snapdragon 888, аккумулятором на 4600 мАч. Есть поддержка 66-Вт зарядки.

Китайские цены на Axon 30 Ultra начинаются с 4700 юаней (около 55 тысяч рублей).

Помимо этого, была представлена ухудшенная модель ZTE Axon 30 Pro с двумя 64-Мп камерами.