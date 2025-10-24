Представлен Snapdragon 6s Gen 4, что сделает бюджетные смартфоны ещё мощнее

6s Gen 4 стал первым в серии на 4-нм техпроцессе. По данным Qualcomm, новый чип обеспечивает до 36% более высокую производительность CPU и на 59% быстрее GPU по сравнению с предыдущими 6-нм моделями. Чип включает 8 ядер Kryo: четыре производительных до 2,4 ГГц и четыре энергоэффективных до 1,8 ГГц.

Snapdragon 6s Gen 4 поддерживает дисплеи Full HD+ с частотой обновления до 144 Гц, а также функции Snapdragon Elite Gaming, снижающие задержку и улучшая графику игр.

С точки зрения камер, чип способен работать с сенсорами до 200 МП и записывать видео в 2K. Есть поддержка технологии Multi-Frame Noise Reduction, что делает снимки ярче и чище при плохом освещении. Среди улучшений связи — 5G Release 16, Wi-Fi 6E со скоростью до 2,9 Гбит/с и Bluetooth 5.4.

Ожидается, что первые смартфоны с этим чипом получат Xiaomi, Oppo и Motorola.