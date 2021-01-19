Представлен Snapdragon 870 для субфлагманских смартфонов

Как следует из пресс-релиза Qualcomm, Snapdragon 870 будет установлен в смартфонах Motorola, iQOO, OnePlus, OPPO и Xiaomi. Первые модели должны анонсировать уже в скором времени — в первом квартале 2021 года.

Платформа Snapdragon 870 имеет в составе CPU Kryo 585 с частотой до 3,2 ГГц — это самый высокий показатель для чипсетов Qualcomm. Есть поддержка 5G. Qualcomm утверждает, что новая SoC предлагает 10-процентный прирост производительности CPU и GPU по сравнению со Snapdragon 865. Также компания напомнила, что Snapdragon 888 на 25% и 35% соответственно быстрее, чем Snapdragon 865.

Если говорить подробнее, CPU Kryo 585 состоит из ядер Cortex A77 и A55. Процессор изготовлен по второму поколению 7-нм FinFET техпроцесса.