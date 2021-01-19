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Представлен Snapdragon 870 для субфлагманских смартфонов
Появится в моделях Xiaomi и Motorola
Qualcomm представила новый процессор для смартфонов — Snapdragon 870. Этот чипсет мощнее, чем прошлогодние Snapdragon 865 и 865+, но не дотягивает до топового Snapdragon 888. То есть это платформа для субфлагманских устройств.
Как следует из пресс-релиза Qualcomm, Snapdragon 870 будет установлен в смартфонах Motorola, iQOO, OnePlus, OPPO и Xiaomi. Первые модели должны анонсировать уже в скором времени — в первом квартале 2021 года.
Платформа Snapdragon 870 имеет в составе CPU Kryo 585 с частотой до 3,2 ГГц — это самый высокий показатель для чипсетов Qualcomm. Есть поддержка 5G. Qualcomm утверждает, что новая SoC предлагает 10-процентный прирост производительности CPU и GPU по сравнению со Snapdragon 865. Также компания напомнила, что Snapdragon 888 на 25% и 35% соответственно быстрее, чем Snapdragon 865.
Если говорить подробнее, CPU Kryo 585 состоит из ядер Cortex A77 и A55. Процессор изготовлен по второму поколению 7-нм FinFET техпроцесса.