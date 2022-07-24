Представлен специальный «бэтсмартфон»

Doogee S89 Pro построен на процессоре MediaTek Helio P90, имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постояннойпамяти. Экран характеризуется диагональю 6,55 дюйма и разрешением 2340 x 1080 пикселей. Ёмкость аккумулятора составила 12 000 мАч, он поддерживает проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную мощностью 15 Вт.

В основной камере используются сенсоры с разрешением 64, 20 и 8 Мп. Расположенные чуть ниже светодиоды могут светиться во время разговора или мигать в такт музыке. Фронтальная камера 16-мегапиксельная. Также смартфон оснащён боковым сканером отпечатков пальцев, LTE-модемом и NFC-чипом. Операционная система — Android 12.

Doogee S89 Pro будет доступен на AliExpress с 25 июля по цене 240 долларов, после чего цена вырастет.