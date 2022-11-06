Представлен «творческий» смартфон ZTE Nubia Z40S Pro

13:18, 06 ноября 2022
1 мин.
Представлен «творческий» смартфон ZTE Nubia Z40S ProС картиной ван Гона
ZTE представила лимитированную модель смартфона Z40S Pro Starry Night Edition. На задней панели этого «творческого» устройства изображена картина «Звёздная ночь» художника Винсента Ван Гога.
Сам смартфон выполнен в синем цвете. Также у Z40S Pro Starry Night Edition необычный комплект поставки — сразу два блока питания на 80 Вт и 65 Вт.
В остальном смартфон не отличается от базовой версии Z40S Pro. У него установлен экран диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления до 144 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой 80 Вт. В системе камер есть датчики на 64 Мп, 50 Мп и 8 Мп.
ZTE Nubia Z40S Pro Starry Night Edition оценён в 4999 юаней (около 43 000 рублей по текущему курсу).