Представлен «творческий» смартфон ZTE Nubia Z40S Pro

В остальном смартфон не отличается от базовой версии Z40S Pro. У него установлен экран диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления до 144 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой 80 Вт. В системе камер есть датчики на 64 Мп, 50 Мп и 8 Мп.

ZTE Nubia Z40S Pro Starry Night Edition оценён в 4999 юаней (около 43 000 рублей по текущему курсу).