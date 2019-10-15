Представлен «убийца Xiaomi» с самой быстрой в мире зарядкой

Смартфон имеет экран с частотой обновления 90 Гц, чем не может похвастаться даже последний iPhone 11 Pro. Но для китайцев это, правда, уже давно не в новинку. Яркость дисплея достигает 1000 кд/м2. При этом энергопотребление у него снижено на 5% по сравнению с предыдущей моделью (Realme X2).