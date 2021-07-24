Представлен ударопрочный игровой смартфон для путешествий

Blackview BL5000 предлагает поддержку 5G и оснащён процессором MediaTek 700, выполненным по 7-нм нормам. Устройство имеет до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 128 ГБ хранилища UFS 2.2. Смартфон также получил 6,36-дюймовый Full HD+ дисплей разрешением1080 x 2300 пикселей, систему охлаждения с трубками, игровой режим, батарею на 5000 мАч и поддержку быстрой 30-Вт зарядки. Аккумулятор обеспечивает до 8 часов игры на одном заряде.

Что касается защиты, то Blackview BL5000 покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5, защищён по стандарту IP68, IP69K и MIL-STD-810G. То есть смартфон не боится падений, воды и пыли.

К сожалению, стоимость Blackview BL5000 пока не объявлена.