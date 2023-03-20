Представлен удешевлённый смартфон Honor 70 Lite

Представлен удешевлённый смартфон Honor 70 LiteХарактеристики у него урезаны
Вышел Honor 70 Lite. Как следует из названия, это более доступная модель из линейки Honor 70. Его характеристики, конечно, хуже, чем у старших «братьев», но и цена ниже.
Фото: GSMArena
Honor 70 Lite оснащён 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ (1600x720 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Спереди в каплевидном вырезе размещена 8-мегапиксельная селфи-камера, а сзади — 50-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины.
В основе аппарата лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 480+. Батарея ёмкостью 5000 мАч поддерживает зарядку 22,5 Вт. Honor 70 Lite также имеет боковой сканер отпечатков пальцев и разъём для наушников.
Смартфон оценили в 199,99 фунтов стерлингов в Великобритании (около 18,8 тысячи рублей по текущему курсу).