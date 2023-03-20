Представлен удешевлённый смартфон Honor 70 Lite

Honor 70 Lite оснащён 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ (1600x720 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Спереди в каплевидном вырезе размещена 8-мегапиксельная селфи-камера, а сзади — 50-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины.

В основе аппарата лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 480+. Батарея ёмкостью 5000 мАч поддерживает зарядку 22,5 Вт. Honor 70 Lite также имеет боковой сканер отпечатков пальцев и разъём для наушников.

Смартфон оценили в 199,99 фунтов стерлингов в Великобритании (около 18,8 тысячи рублей по текущему курсу).