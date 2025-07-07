Armor X16 имеет большой аккумулятор ёмкостью 10 360 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Его вес — около 395 грамм, а толщина — почти 18 мм.

Экран устройства — 6,56 дюйма с разрешением 1612×720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Защиту дисплея обеспечивает стекло Gorilla Glass 5. Яркость экрана достигает 910 кд/м².

Основная камера здесь 48 МП, есть также макрокамера на 2 МП и интересная 20 МП камера для съёмки в темноте с функцией ночного видения. В смартфоне есть сканер отпечатков пальцев, а работает он под управлением Android 15.

Устройство соответствует стандартам защиты IP69K, IP68 и MIL-STD-810H — защищён от пыли, воды и ударов. Цена в Китае — около 168 долларов.