Armor X31 Pro оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 800 нит, защищенным стеклом Gorilla Glass 5. Для фотосъемки используется 64-Мп основная камера, 25-Мп камера ночного видения и 2-Мп макрообъектив. Телефон также оснащен 16-Мп фронтальной камерой для селфи.

Другие ключевые характеристики включают аккумулятор емкостью 6 050 мАч с зарядкой 18 Вт, сертификацию MIL-STD-810H и защиту от воды и пыли по стандарту IP68/69K. Устройство также оснащено NFC и дополнительным фонариком.

Armor X31 Pro будет доступен в цветах Classic Black, Few Orange и Lightsome Green по цене $ 399,99.