Опубликовано 23 декабря 2024, 11:151 мин.
Представлен Ulefone Armor X31 Pro — смартфон со 120 Гц и камерой ночного виденияС таким и в поход можно
Ulefone представила Armor X31 Pro, первый защищенный 5G-смартфон в серии Armor X. Телефон работает на чипсете MediaTek Dimensity 6300, под управлением Android 14, с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища с возможностью расширения до 2 ТБ через microSD.
© Ulefone
Armor X31 Pro оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 800 нит, защищенным стеклом Gorilla Glass 5. Для фотосъемки используется 64-Мп основная камера, 25-Мп камера ночного видения и 2-Мп макрообъектив. Телефон также оснащен 16-Мп фронтальной камерой для селфи.
Другие ключевые характеристики включают аккумулятор емкостью 6 050 мАч с зарядкой 18 Вт, сертификацию MIL-STD-810H и защиту от воды и пыли по стандарту IP68/69K. Устройство также оснащено NFC и дополнительным фонариком.
Armor X31 Pro будет доступен в цветах Classic Black, Few Orange и Lightsome Green по цене $ 399,99.