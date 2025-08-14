Представлен vivo V60 с тройной камерой ZEISS и 6500 мА·ч

Опубликовано 14 августа 2025, 10:301 мин.
Представлен vivo V60 с тройной камерой ZEISS и 6500 мА·чПримерно от $ 425 до $ 525
Vivo представила свой новый среднеценовой смартфон V60 в Индии. Главные особенности устройства — тройная камера с поддержкой ZEISS и аккумулятор на 6,500 мА·ч.
© Vivo
Основная камера включает три модуля: 50 МП телекамеру Sony IMX882 с OIS и 3x оптическим зумом, 50 МП главный сенсор Sony IMX766 с OIS и 8 МП ультраширокоугольный модуль. Впереди установлена 50 МП камера с углом обзора 92°. Есть LED-вспышка, и разные ИИ-режимы.
Дисплей AMOLED с диагональю 6,77 дюйма, Full HD+, 120 Гц и яркостью до 5000 нит. Сканер отпечатка встроен в экран. V60 поддерживает быструю зарядку 90 Вт.
Сердцем телефона стал Snapdragon 7 Gen 4 с до 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ памяти. Смартфон использует охлаждение с паровой камерой и работает на Android 15 с Funtouch OS 15. Обновления ОС будут выходить 4 года, а безопасности — 6 лет.
Есть защита IP68/IP69, поддержка двух SIM, запись видео в 4K и ИИ Google Gemini.