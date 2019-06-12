Представлена европейская версия «убийцы флагманов» от Xiaomi

Европейская версия ничем не отличается от китайской. У неё такой же 6,39-дюймовый Full HD-экран с встроенным сканером отпечатка пальца. Смартфон оснащён тройной основной камерой, один из датчиков которой имеет разрешение 48 Мп. Фронтальная камера у модели расположена на выдвижном модуле.

От топовой версии Mi 9T Pro (K20 Pro) телефон отличается только процессором. У него стоит Snapdragon 730, а у старшей модели — Snapdragon 855. Устройство с такими хорошими характеристиками китайская компания предлагает по весьма доступной цене и на европейском рынке — от 299 евро (около 22 тысяч рублей). В продажу оно поступит 17 июня.

Российские цены Mi 9T должны объявить до конца июня.