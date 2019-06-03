Представлена новая iOS 13

Главное визуальное нововведение в iOS 13, конечно, долгожданная тёмная тема. Она доступна уже в бета-версии системы. Включить её можно в «Центре управления».

Помимо тёмной темы в iOS 13 появилась функция ввода текста свайпами, не отрывая пальца от клавиатуры, на 30% стала быстрее разблокировка по FaceID, а также уменьшилось время загрузки приложений.

Изменилось приложение для фотографий. Как заявила Apple, теперь на iOS впервые можно перевернуть видео в галерее. Обновились «Напоминания» и «Карты».

Теперь в iOS 13 разрешение на то, чтобы поделиться данными о местоположении, можно дать только один раз. Операционная система будет присылать отчёты о том, как и какие приложения используют эти данные.