Представлена новейшая прошивка для смартфонов Xiaomi — MIUI 13

Ещё одно существенное изменение для MIUI 13 — адаптированность для других устройств. Xiaomi разработала MIUI 13 Pad, которая предназначена для планшетов. Компания обещает, что через 36 месяцев непрерывного использования системы скорость чтения и записи снизятся менее чем на 5%.

MIUI 13 станет доступна на смартфонах Xiaomi 12 и Xiaomi Mi 11 уже в январе 2022 года.