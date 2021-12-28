Представлена новейшая прошивка для смартфонов Xiaomi — MIUI 13

Представлена новейшая прошивка для смартфонов Xiaomi — MIUI 13Создана и версия для планшетов
Xiaomi встроила в прошивку трёхэтапный процесс верификации. Её базовый уровень — распознавание лица. Затем идёт технология верификации ID пользователям, кроме того применяется электронная защита от мошенничества. В технологии распознавания лиц интересной фишкой стало то, что теперь телефоны Xiaomi будут учитывать строение тела, а не только ориентироваться на лицо. Это обеспечит дополнительную защиту.
В MIUI 13 появились новые шрифты без засечек.
Компания переработал и цвета пользовательского интерфейса, а также улучшила виджеты.
Ещё одно существенное изменение для MIUI 13 — адаптированность для других устройств. Xiaomi разработала MIUI 13 Pad, которая предназначена для планшетов. Компания обещает, что через 36 месяцев непрерывного использования системы скорость чтения и записи снизятся менее чем на 5%.
MIUI 13 станет доступна на смартфонах Xiaomi 12 и Xiaomi Mi 11 уже в январе 2022 года.