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Представлена новейшая прошивка для смартфонов Xiaomi — MIUI 13

Создана и версия для планшетов
Наряду со смартфонами новой линейки Xiaomi 12 китайская компания сегодня представила новую версию фирменного программного обеспечения — MIUI 13. Пользовательский интерфейс будет нацелен на безопасность и приватность.
Представлена новейшая прошивка для смартфонов Xiaomi — MIUI 13

Xiaomi встроила в прошивку трёхэтапный процесс верификации. Её базовый уровень — распознавание лица. Затем идёт технология верификации ID пользователям, кроме того применяется электронная защита от мошенничества. В технологии распознавания лиц интересной фишкой стало то, что теперь телефоны Xiaomi будут учитывать строение тела, а не только ориентироваться на лицо. Это обеспечит дополнительную защиту.

Представлена новейшая прошивка для смартфонов Xiaomi — MIUI 13

В MIUI 13 появились новые шрифты без засечек.

Представлена новейшая прошивка для смартфонов Xiaomi — MIUI 13

Компания переработал и цвета пользовательского интерфейса, а также улучшила виджеты.

Представлена новейшая прошивка для смартфонов Xiaomi — MIUI 13

Ещё одно существенное изменение для MIUI 13 — адаптированность для других устройств. Xiaomi разработала MIUI 13 Pad, которая предназначена для планшетов. Компания обещает, что через 36 месяцев непрерывного использования системы скорость чтения и записи снизятся менее чем на 5%.

MIUI 13 станет доступна на смартфонах Xiaomi 12 и Xiaomi Mi 11 уже в январе 2022 года.

Источник: GSMArena
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