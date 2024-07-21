Представлена первая раскладушка Xiaomi Mix Flip: смелый выход на рынок

Mix Flip оснащен аккумулятором емкостью 4 780 мАч, одним из самых больших для такого рода складных устройств, и поддерживает технологию быстрой зарядки HyperCharge мощностью 67 Вт. В разложенном состоянии пользователей встречает 6,86-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3 000 нит.

Внутри Mix Flip находится чипсет Snapdragon 8 Gen 3, а для эффективного охлаждения используется паровая камера площадью 3500 мм². Устройство оснащено двумя 50-Мп камерами, встроенными в экран крышки, причем одна камера имеет 2-кратный оптический зум.

Mix Flip предлагает различные варианты хранения данных по цене от 5 999 юаней (около $ 820), с конфигурациями 16 ГБ/1 ТБ, 12 ГБ/512 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ.