Представлена удешевлённая версия флагманского смартфона Xiaomi Mi 11

Смартфон оснащён AMOLED-экраном диагональю 6,55 дюйма. По части камеры Mi 11 Lite 5G может похвастаться тремя датчиками изображения: на 64 Мп, 8 Мп и 5 Мп. В смартфоне установлен новый процессор Snapdragon 780G — «младший брат» Snapdragon 888. Чипсет тоже выполнен по 5-нм техпроцессу.

Цены на Xiaomi Mi 11 Lite 5G начинаются с 2299 юаней (около 26,5 тысячи рублей.)