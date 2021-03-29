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Представлена удешевлённая версия флагманского смартфона Xiaomi Mi 11
Позиционируется как девайс для девушек
Парад новинок от Xiaomi продолжается. Вместе со старшими моделями компания представила удешевлённую версию флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 — Mi 11 Lite 5G.
Новый смартфон действительно лёгкий — весит всего 159 граммов. При толщине корпуса 6,81 мм устройство получило аккумулятор ёмкостью 4250 мАч.
Mi 11 Lite 5G выйдет в шести разных цветах.
Смартфон оснащён AMOLED-экраном диагональю 6,55 дюйма. По части камеры Mi 11 Lite 5G может похвастаться тремя датчиками изображения: на 64 Мп, 8 Мп и 5 Мп. В смартфоне установлен новый процессор Snapdragon 780G — «младший брат» Snapdragon 888. Чипсет тоже выполнен по 5-нм техпроцессу.
Цены на Xiaomi Mi 11 Lite 5G начинаются с 2299 юаней (около 26,5 тысячи рублей.)