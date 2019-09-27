Представлена улучшенная версия Galaxy A70 с 64-мегапиксельной камерой

Диафрагма этого датчика — f/1,8. Второй сенсор имеет 8 Мп и диафрагму f/2,2, а третий — 5 Мп и диафрагму f/2,2.

Infinity-U Super AMOLED-экран смартфона получил диагональ в 6,7 дюйма и разрешение 2400 × 1080 точек. В вырезе установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Сканер отпечатков пальцев тут внутриэкранный.

Работает Galaxy A70s на однокристальной системе Snapdragon 675. Поддерживает устройство аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.

Продаваться смартфон будет в двух версиях: с 6 и 8 ГБ оперативной памяти. Стоить они будут $410 и $440 соответственно.