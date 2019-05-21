Представлена упрощённая версия флагмана Honor 20 Lite

Её представители компании охарактеризовали как смартфон, предназначенный для молодёжи. Именно поэтому Honor 20 Lite сделали весьма недорогим. Смартфон получил тройную камеру с основным датчиком на 24 Мп, с 8-мегапиксельным «шириком» и датчиком глубины сцены на 2 Мп. Селфи-камера имеет разрешение 32 Мп и поддержку искусственного интеллекта.

Экран устройства получил диагональ в 6,21 дюйма с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Имеет вырез под фронталку в верхней центральной части. Аппаратной основой смартфона стал чипсет Kirin 710, менее производительный, чем у старших моделей, но тоже с восемью ядрами. Оперативной памяти у устройства 4 ГБ.

Продаваться Honor 20 Lite будет в трёх цветах: Phantom Blue, Phantom Red и Midnight Black. Его стоимость составит 299 евро (или около $333).