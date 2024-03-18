Представленный недавно Asus Zenfone 11 Ultra оказался хорош практически во всем

Чем же так хорош Zenfone 11 Ultra? Например, автономностью. Емкая батарея на 5500 мАч обеспечивает до 16 часов 28 минут работы при активном использовании. Это больше, чем у многих других флагманов, включая Asus ROG Phone 8 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max.

Не подвел и дисплей. Он 6.78-дюймовый, с кадровой частотой 144 Гц, обладающий отличной яркостью и цветопередачей. В автоматическом режиме по яркости он уступает только iPhone 15 Pro Max.

За производительность новинки отвечает флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающий высокую производительность в любых задачах.

К прочим достоинствам можно отнести стильный дизайн, защиту IP68, великолепные динамики, достойную камеру. Но, разумеется, есть и минусы: