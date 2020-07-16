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Представленный в России Vivo X50 Pro превзошёл флагман Samsung по качеству ночных фото
У одного 48 Мп, а у другого — 108 Мп
Представленный сегодня в России смартфон Vivo X50 Pro превзошёл флагман Samsung по качеству ночных фото. Новинка китайской компании отличается от второго устройства уникальной системой оптической стабилизации, но вот по датчикам изображения формально уступает конкуренту.
Систему оптической стабилизации можно сравнить с глазом хамелеона. Она способна компенсировать любые дрожания аппарата, обеспечивая снимкам чёткость. Что интересно, разрешение основного датчика у Vivo X50 Pro нельзя назвать выдающимся для современного смартфона — 48 Мп. Потому и было интересно посмотреть на сравнение устройства с другими.
Vivo X50 Pro сравнили со 108-Мп Samsung Galaxy S20 Ultra. Снимки делали при плохом освещении. Несмотря на то, что первый смартфон и дешевле второго, и предлагает меньшее разрешение, ночные фотографии на него оказались лучше: