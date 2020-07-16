Представленный в России Vivo X50 Pro превзошёл флагман Samsung по качеству ночных фото

Систему оптической стабилизации можно сравнить с глазом хамелеона. Она способна компенсировать любые дрожания аппарата, обеспечивая снимкам чёткость. Что интересно, разрешение основного датчика у Vivo X50 Pro нельзя назвать выдающимся для современного смартфона — 48 Мп. Потому и было интересно посмотреть на сравнение устройства с другими.

Vivo X50 Pro сравнили со 108-Мп Samsung Galaxy S20 Ultra. Снимки делали при плохом освещении. Несмотря на то, что первый смартфон и дешевле второго, и предлагает меньшее разрешение, ночные фотографии на него оказались лучше: