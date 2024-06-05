Представлено бронестекло Gorilla Glass 7i для среднебюджетных смартфонов

Gorilla Glass 7i отличается повышенной устойчивостью к падениям и царапинам, а лабораторные тесты показали его способность выдерживать падения с высоты до одного метра на поверхность, напоминающую асфальт. По сравнению с конкурирующими вариантами, Corning утверждает, что 7i в два раза более устойчиво к царапинам и значительно более прочно.

Oppo станет первым производителем смартфонов, который включит Gorilla Glass 7i в свои грядущие релизы, что станет началом его интеграции в рынок смартфонов среднего класса.