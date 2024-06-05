Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Телефоны
Опубликовано 05 июня 2024, 20:06
1 мин.

Представлено бронестекло Gorilla Glass 7i для среднебюджетных смартфонов

Хороший вариант
Corning, известный производитель стекла Gorilla Glass, представила свою новинку — Gorilla Glass 7i, предназначенную для Android-смартфонов среднего ценового диапазона. Эта новая итерация стекла обещает повышенную прочность по доступной цене.
Представлено бронестекло Gorilla Glass 7i для среднебюджетных смартфонов
© Ferra

Gorilla Glass 7i отличается повышенной устойчивостью к падениям и царапинам, а лабораторные тесты показали его способность выдерживать падения с высоты до одного метра на поверхность, напоминающую асфальт. По сравнению с конкурирующими вариантами, Corning утверждает, что 7i в два раза более устойчиво к царапинам и значительно более прочно.

Oppo станет первым производителем смартфонов, который включит Gorilla Glass 7i в свои грядущие релизы, что станет началом его интеграции в рынок смартфонов среднего класса.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#стекло
,
#разработка
,
#деньги