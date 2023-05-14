Представлено «лимитированное издание» Samsung Galaxy S23 Ultra с выгодой в $400

Отличительной особенностью этой ограниченной серии является ее ценник. Приобретение комплекта продуктов вместе обойдется дешевле, чем покупка по отдельности. Комплект будет доступен за 31 990 000 донгов ($1 365), что позволит покупателям сэкономить 9 140 000 донгов ($390) по сравнению с отдельной покупкой всего за 41 130 000 донгов ($1 755).

Заинтересованные покупатели могут приобрести Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition до 31 мая через официальный вьетнамский сайт Samsung и Shopee.