Представлено «лимитированное издание» Samsung Galaxy S23 Ultra с выгодой в $400

15:30, 14 мая 2023
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Представлено «лимитированное издание» Samsung Galaxy S23 Ultra с выгодой в $400В комплекте беспроводная зарядка и часы
Samsung представила специальное предложение для любителей своей техники. Компания, пока что для рынка Вьетнама выпустит лимитированный набор с Galaxy S23 Ultra 8 ГБ/256 ГБ, часами Galaxy Watch5 и двойной беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт.
Отличительной особенностью этой ограниченной серии является ее ценник. Приобретение комплекта продуктов вместе обойдется дешевле, чем покупка по отдельности. Комплект будет доступен за 31 990 000 донгов ($1 365), что позволит покупателям сэкономить 9 140 000 донгов ($390) по сравнению с отдельной покупкой всего за 41 130 000 донгов ($1 755).
Заинтересованные покупатели могут приобрести Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition до 31 мая через официальный вьетнамский сайт Samsung и Shopee.