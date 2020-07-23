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Вчера 18:50
Представлено самое прочное защитное стекло для смартфонов
Встречайте Gorilla Glass 7
Представлено самое прочное защитное стекло для смартфонов — Gorilla Glass Victus, или Gorilla Glass 7. Оно защищает устройство при падении с двух метров и в два раза более устойчиво к царапинам по сравнению с предшественниками.
Предыдущая версия стекла Gorilla Glass 6 была представлена в 2018 году. Теперь компания Corning анонсировала новинку Gorilla Glass Victus. Стекло наконец привносит изменения в устойчивость к царапинам, которая оставалась на одном и том же уровне уже несколько лет. Поцарапать Gorilla Glass 7 как минимум в два раза сложнее, чем Gorilla Glass 6.
Предыдущее поколение стекла могло спасти смартфон при многократном падении с высоты 1,6 метра. В Gorilla Glass Victus это значение увеличилось до 2 метров. Улучшение не слишком большое, но всё же.
Gorilla Glass 7 должно войти в состав грядущего смартфона Galaxy Note 20 Ultra.