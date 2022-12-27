Представлены бюджетные флагманы Xiaomi Redmi K60

Базовая модель оснащена таким же дисплеем, что и Pro-версия. Под капотом Redmi K60 работает более старый, но всё ещё неплохой Snapdragon 8+ Gen 1. У смартфона также есть батарея ёмкостью 5500 мАч с проводной быстрой зарядкой 67 Вт и беспроводной зарядкой 30 Вт. Что касается камеры, смартфон оснащён основным модулем на 60 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп.

Redmi K60 и K60 Pro поступят в продажу в Китае 31 декабря. Смартфоны серии K обычно дебютируют на мировом рынке как телефоны Xiaomi и Poco. Цены на базовую модель начинаются с 2499 юаней (25 тысяч рублей), Pro-модель — с 3299 юаней (33 тысячи рублей).