Представлены бюджетные флагманы Xiaomi Redmi K60

Представлены бюджетные флагманы Xiaomi Redmi K60Пока только в Китае
Redmi наконец-то представила новую серию смартфонов Redmi K60 в Китае. В линейку входят модели Redmi K60 и Redmi K60 Pro.
Фото: Redmi
Redmi K60 Pro может похвастаться 6,67-дюймовым дисплеем разрешением 2K с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1400 нит. В основе телефона лежит новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 4.0. В основной камере установлены 50-мегапиксельный датчик Sony IMX800 с OIS, сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и датчик глубины на 2 Мп. На передней панели у смартфона 16-мегапиксельная камера. Redmi K60 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой 120 Вт и беспроводной зарядкой 30 Вт.
Redmi
Базовая модель оснащена таким же дисплеем, что и Pro-версия. Под капотом Redmi K60 работает более старый, но всё ещё неплохой Snapdragon 8+ Gen 1. У смартфона также есть батарея ёмкостью 5500 мАч с проводной быстрой зарядкой 67 Вт и беспроводной зарядкой 30 Вт. Что касается камеры, смартфон оснащён основным модулем на 60 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп.
Redmi K60 и K60 Pro поступят в продажу в Китае 31 декабря. Смартфоны серии K обычно дебютируют на мировом рынке как телефоны Xiaomi и Poco. Цены на базовую модель начинаются с 2499 юаней (25 тысяч рублей), Pro-модель — с 3299 юаней (33 тысячи рублей).