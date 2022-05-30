Представлены флагманские смартфоны Honor 70 на самом быстром процессоре для Android

Этот чипсет по результатам бенчмарков является самым быстрым среди тех, что предназначены для Android-смартфонов. Также смартфон 70 Pro+ получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Все три модели оснащены новым сенсором Sony IMX800 с разрешением 54 Мп. Его дополняет сверхширокоугольная камера на 50 Мп, 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим увеличением и OIS. Наконец, на передней панели есть 50-мегапиксельная камера.

Pro-модели линейки поддерживают 100-Вт зарядку. Она заряжает аккумулятор до 60% за 15 минут и до 100% всего за 30 минут. Что касается стоимости, то цены на Honor 70 Pro+ начинаются с 4300 юаней (около 40 тысяч рублей по текущему курсу). Первые устройства поступят в продажу 16 июня.