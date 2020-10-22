Представлены флагманские смартфоны Huawei Mate 40 с процессором нового поколения

Основная система камер в Mate 40 Pro представлена тремя модулями: главным широкоугольным, кинематографическим ультраширокоугольным (на 20 Мп) и телефото с пятикратным увеличением. В целом, смартфон обеспечивает семикратный оптический зум. Датчик для основного модуля перекочевал из P40 Pro — это 50-Мп Ultra Vision. Кинематографический модуль полностью новый. Позволяет снимать видео с широким динамическим диапазоном. Также есть опция для кинематографичного приближения на отдельный объект съёмки. Редактировать видео, снятое на смартфон, будет так же легко, как фото. Звук для роликов, кстати, можно снимать с микрофона в Bluetooth-наушниках.

Фронтальная камера тут ультраширокоугольная. Благодаря программному обеспечению может автоматически менять кадр из обычного на широкий, если сфотографироваться хотят несколько человек.

У обычной модели Mate 40 основной датчик такой же, а вот ультраширокоугольный —16-Мп. Телефото тут даёт трёхкратное увеличение. Полностью оптический зум получается пятикратным.

Для разблокировки у Mate 40 Pro есть и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, и аналог Face ID. Huawei обновила и функции приватности для смартфона. Теперь при отправке изображения из галереи в соцсети или по Bluetooth можно «вырезать» информацию о местоположении. Появились и новые «фишки» по распознаванию жестов. Always on Display теперь работает не всегда, а только если пользователь смотрит на экран смартфона.

Итак стандартная модель Huawei Mate 40 в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти оценена в 899 евро.

Mate 40 Pro выйдет в версии 8 ГБ + 256 ГБ. Будет стоить 1199 евро.

Модель Mate 40 Pro+ с 12ГБ + 256 ГБ стоит 1399 евро.

И наконец дизайнерский Mate 40 RS Porsche Design обойдётся в 2295 евро.