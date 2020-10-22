Представлены флагманские смартфоны Huawei Mate 40 с процессором нового поколения
Mate 40 Pro получил 6,76-дюймовый экран, изгибающийся на бока корпуса (изгиб составляет 88 градусов), и необычный модуль основной камеры. Huawei назвала его «глаз Вселенной» и заявила, что вдохновлялась первой в истории фотографией чёрной дыры. В отличие от Mate 30 Pro в новом флагмане есть физические кнопки громкости. При этом компания оставила возможность взаимодействия с сенсорными гранями. Mate 40 Pro будет представлен в двух вариантах: со стеклянным покрытием и с кожаным (точнее, с кожзамом). В первом варианте предусмотрены три цвета — чёрный, белый и серебристый. Во втором — жёлтый и зелёный. В Россию, правда, приедет только серебристый Mate 40 Pro.
А вот как выглядит Mate 40 RS Porsche Design:
У смартфонов есть поддержка 5G. В России должны быть совместимы с сетями МТС и Tele2. В качестве аппаратной основы выступает процессор Kirin 9000. Он выполнен по 5-нм технологии. Huawei утверждает, что у процессора на 30% больше транзисторов, чем у Apple A14 (15,3 млрд). Графика у чипа на 52% быстрее, чем у Snapdragon 865+. CPU же быстрее на 25%, а нейронный процессор — на 150%.
Huawei хвастается, что Mate 40 Pro получил самые быстрые проводную и беспроводную зарядки. Первая поддерживает мощность до 66 Вт. У Mate 40 Pro ёмкость аккумулятора составляет 4400 мАч, а у Mate 40 — 4200 мАч.
Основная система камер в Mate 40 Pro представлена тремя модулями: главным широкоугольным, кинематографическим ультраширокоугольным (на 20 Мп) и телефото с пятикратным увеличением. В целом, смартфон обеспечивает семикратный оптический зум. Датчик для основного модуля перекочевал из P40 Pro — это 50-Мп Ultra Vision. Кинематографический модуль полностью новый. Позволяет снимать видео с широким динамическим диапазоном. Также есть опция для кинематографичного приближения на отдельный объект съёмки. Редактировать видео, снятое на смартфон, будет так же легко, как фото. Звук для роликов, кстати, можно снимать с микрофона в Bluetooth-наушниках.
Фронтальная камера тут ультраширокоугольная. Благодаря программному обеспечению может автоматически менять кадр из обычного на широкий, если сфотографироваться хотят несколько человек.
У обычной модели Mate 40 основной датчик такой же, а вот ультраширокоугольный —16-Мп. Телефото тут даёт трёхкратное увеличение. Полностью оптический зум получается пятикратным.
Для разблокировки у Mate 40 Pro есть и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, и аналог Face ID. Huawei обновила и функции приватности для смартфона. Теперь при отправке изображения из галереи в соцсети или по Bluetooth можно «вырезать» информацию о местоположении. Появились и новые «фишки» по распознаванию жестов. Always on Display теперь работает не всегда, а только если пользователь смотрит на экран смартфона.
Итак стандартная модель Huawei Mate 40 в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти оценена в 899 евро.
Mate 40 Pro выйдет в версии 8 ГБ + 256 ГБ. Будет стоить 1199 евро.
Модель Mate 40 Pro+ с 12ГБ + 256 ГБ стоит 1399 евро.
И наконец дизайнерский Mate 40 RS Porsche Design обойдётся в 2295 евро.