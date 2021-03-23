Представлены флагманские смартфоны OnePlus 9 с качественной камерой

Начнём со старшей модели OnePlus 9. Главная камера тут использует датчик IMX789, который был разработан вместе с Sony. Это большой сенсор формата 1/1.43” с пикселями размером 1,12 микрона. Разрешение составляет 48 Мп. Датчик может захватывать 12-битные RAW изображения. Специальный режим Hasselblad Pro Mode в приложении камеры позволяет улучшить фото, не теряя его «натуральный» вид. Главный датчик также может записывать видео в качестве 8K при 30 fps.

Ультраширокоугольный модуль камеры тут оснащён датчиком на 50 Мп. Ещё у смартфона есть телефото объектив, который предлагает 3,3-кратное оптическое увеличение и 2-Мп монохромный датчик.

В OnePlus 9 Pro дебютировал новый Fluid Display 2.0. Это 6,7-дюймовая LTPO панель. Она должна быть на 50% энергоэффективнее. Частота обновления экрана тут достигает 120 Гц, и этот показатель меняется адаптивно. В качестве аппаратной основы смартфона выступает процессор Snapdragon 888.

OnePlus 9 Pro можно зарядить без проводов с 1 до 100% за 43 минуты. Проводная же зарядка позволяет добиться этого за 29 минут. Зарядное устройство, кстати, идёт в комплекте.