Представлены iPhone 16 Pro и 16 Pro Max: старый дизайн, но рекордно тонкие боковые рамки и чип A18 Pro

Эти устройства стали вершиной линейки iPhone, предлагая новшества как в плане производительности, так и дизайна.

Главное внимание в обновленных моделях уделено новым дисплеям. iPhone 16 Pro получил 6.3-дюймовый экран, а 16 Pro Max — 6.9-дюймовый.

Эти экраны стали крупнейшими за всю историю iPhone и при этом они заключены в корпус с рекордно тонкими рамками. Благодаря поддержке ProMotion, частота обновления может достигать 120 Гц, что делает интерфейс плавным и отзывчивым.

Внутри устройств установлен новый процессор A18 Pro, созданный по технологии 3-нм второго поколения. Чип обещает повышение производительности на 15-20% по сравнению с предыдущей моделью и снижение энергопотребления на 20%.