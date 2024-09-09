Представлены iPhone 16 Pro и 16 Pro Max: старый дизайн, но рекордно тонкие боковые рамки и чип A18 Pro

Представлены iPhone 16 Pro и 16 Pro Max: старый дизайн, но рекордно тонкие боковые рамки и чип A18 ProФанатам и этого хватит
Эти устройства стали вершиной линейки iPhone, предлагая новшества как в плане производительности, так и дизайна.
Главное внимание в обновленных моделях уделено новым дисплеям. iPhone 16 Pro получил 6.3-дюймовый экран, а 16 Pro Max — 6.9-дюймовый.
Эти экраны стали крупнейшими за всю историю iPhone и при этом они заключены в корпус с рекордно тонкими рамками. Благодаря поддержке ProMotion, частота обновления может достигать 120 Гц, что делает интерфейс плавным и отзывчивым.
Внутри устройств установлен новый процессор A18 Pro, созданный по технологии 3-нм второго поколения. Чип обещает повышение производительности на 15-20% по сравнению с предыдущей моделью и снижение энергопотребления на 20%.
Новый Neural Engine способен выполнять до 35 трлн операций в секунду, что особенно важно для обработки задач, связанных с ИИ.
Одна из самых значительных новинок — это камера. Основной 48-мегапиксельный модуль с улучшенным сенсором позволяет снимать в 4K при 120 кадрах в секунду, а сверхширокоугольный и телеобъективы с 5-кратным оптическим зумом обеспечивают невероятное качество фотографий.
В iPhone 16 Pro также добавлены новые аудиовозможности с использованием машинного обучения для улучшения записи звука, включая новые режимы «студийного качества» и пространственного аудио.
Цены на iPhone 16 Pro начинаются с $999 за модель с 128 ГБ памяти, а iPhone 16 Pro Max — с $1199 за 256 ГБ. Оба устройства доступны для предзаказа, а их продажи начнутся уже на следующей неделе.