Представлены недорогие Galaxy A с квадрокамерами
Первая модель Galaxy A51 получила процессор Exynos 9611, AMOLED-экран диагональю 6,5 дюйма, минимальный объём оперативной памяти в 4 ГБ, квадрокамеру с четырьмя датчиками. Один из них, основной, — 48-мегапиксельный, второй — 12-Мп (ширик), третий — 5-Мп и четвёртый — тоже 5-Мп. Фронтальная камера имеет датчик на 32 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона равна 4000 мАч. Аппарат поддерживает быструю 15-ваттную зарядку.
Во Вьетнаме цены на Galaxy A51 начинаются с $345. Старт продаж намечен на 27 декабря.
Samsung
Galaxy A71 построен уже на платформе от Qualcomm — Snapdragon 730. Оперативной памяти может быть установлено либо 6 ГБ, либо 8 ГБ. Экран побольше, чем у A51, — 6,7-дюймовый.
Датчик в основной четверной камере тоже более интересный — на 64 Мп. Ёмкость аккумулятора должна составлять 4500 мАч. У аппарата тоже есть быстрая зарядка на 25 Вт. Цена смартфона пока неизвестна.
Samsung