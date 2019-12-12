Представлены недорогие Galaxy A с квадрокамерами

Первая модель Galaxy A51 получила процессор Exynos 9611, AMOLED-экран диагональю 6,5 дюйма, минимальный объём оперативной памяти в 4 ГБ, квадрокамеру с четырьмя датчиками. Один из них, основной, — 48-мегапиксельный, второй — 12-Мп (ширик), третий — 5-Мп и четвёртый — тоже 5-Мп. Фронтальная камера имеет датчик на 32 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона равна 4000 мАч. Аппарат поддерживает быструю 15-ваттную зарядку.

Во Вьетнаме цены на Galaxy A51 начинаются с $345. Старт продаж намечен на 27 декабря.